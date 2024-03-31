مسلسل مليحة يتصدر التريند فى إسرائيل.. ما القصة ؟

نشر الإعلامى أحمد فايق تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن تصدر مسلسل مليحة تريند إسرائيل.

وقال أحمد فايق : مسلسل مليحة تريند رقم ١ في الكيان الصهيوني .. مسلسل الحشاشين التليفزيون السويدي يصفه بأنه الأول في الشرق الاوسط ودراما مصرية فخمة .. ويعرض في منصة روسية ونسخ مترجمة منه للفارسية ومسلسل جودر يعيد إلينا سحر ليالي الف ليلة وليلة.. الدراما المصرية تتسيد المشهد عربيا سواء على مستوى المشاهدات أو التكنيك أو الصناعة.. القوى الناعمة المصرية بخير .. هنا مصر عاصمة الفن العربي.

مسلسل مليحة كتبته رشا الجزار وأخرجه عمرو عرفة ويشارك في بطولته عدد من فناني مصر وفلسطين وتدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات ويساعدهم في رحلة العودة ضابط جيش مصري.

وأما الحشاشين فمسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسئولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

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