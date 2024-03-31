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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول ظهور لمحمد هنيدي من داخل المستشفى.. تفاصيل

محمد هنيدى
محمد هنيدى

كشف الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية عن أول صورة للفنان محمد هنيدى من داخل المستشفى بعد شعوره ببعض الآلام ليطمئن على حالته الصحية والعملية التى أجرها له منذ عدة سنوات. 

وقال علاء ياسر : قاب محمد هنيدي زى الحديد. ليطمئن جمهوره الذى حرص على الاطمئنان عليه من خلال عدة تعليقات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

محمد هنيدى

وجاء جميع التعليقات يدعو فيها الجمهور بالشفاء العاجل للفنان محمد هنيدى. 

وقال علاء ياسر عبر منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "في ليلة من ليالي رمضان، أطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين".

وأضاف علاء ياسر : اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة.

وكان كشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس منع الجامعة الامريكية  تصوير فيلمه الشهير صعيدي فى الجامعة الأمريكية فيها .

وقال محمد هنيدي اثناء حلوله ضيفاً على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد ان إدارة الجامعة أعتقدت ان العمل يسخر منها فى البداية فرفضت التصوير فيها .

وأستكمل محمد هنيدي حديثه قائلاً : كان فيه حاجة مفهومة وقتها غلط، أن الصعيدي دا جي يتريق علي الجامعة الأمريكية، فكنا ممنوعين من التصوير فجبنا عربية بستاير سودا زي الكاميرا الخفية كدا، وكان سعيد حامد عايزني أنزل علشان ياخد المشهد يافطة الجامعة الامريكية".

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