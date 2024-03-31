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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد هنيدي يدخل المستشفى.. اعرف التفاصيل

محمد هنيدى
محمد هنيدى

نشر الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، والطبيب المعالج للفنان محمد هنيدى تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه إلى أزمة صحية منذ أيام للاطمئنان على حالته.

وقال علاء ياسر عبر منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "في ليلة من ليالي رمضان، أطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين".

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وأضاف علاء ياسر : اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة.

وكان كشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس منع الجامعة الأمريكية  تصوير فيلمه الشهير صعيدي فى الجامعة الأمريكية فيها .

وقال محمد هنيدي أثناء حلوله ضيفاً على برنامج sold out ، من تقديم الإعلامي محمود سعد أن إدارة الجامعة اعتقدت أن العمل يسخر منها فى البداية فرفضت التصوير فيها .

واستكمل محمد هنيدي حديثه قائلاً : كان فيه حاجة مفهومة وقتها غلط، أن الصعيدي دا جي يتريق علي الجامعة الأمريكية، فكنا ممنوعين من التصوير فجبنا عربية بستاير سودا زي الكاميرا الخفية كدا، وكان سعيد حامد عايزني أنزل علشان ياخد المشهد يافطة الجامعة الامريكية".

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