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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

علقت الفنان ملك أحمد زاهر على بعض الانتقادات التى وجهت إلى شقيقتها ليلى أحمد زاهر بسبب دورها فى مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”.

وقالت ملك أحمد زاهر، فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “مفيش مشكلة فى الانتقادات التى وجهت لليلى وهى عملت الدور كويس، وأنا فخورة بنجاحها”.

وقد عبرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن سعادتها بردود الفعل على شخصيتها في مسلسل “محارب”، بطولة الفنان حسن الرداد، والذي يعرض حالياً في موسم رمضان 2024.

وقالت ملك أحمد زاهر لـ “صدى البلد”، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل “محارب”، مشيرة إلى أنها “تجسد شخصية فتاة تسمى راندا إنفلونسر شخصية شريرة، وبتاعة مصلحتها  وتسعى للشهرة والمال ومش فارق معاها أي حاجة”.

وأضافت أنها سعيدة جدا بالعمل مع كل فريق العمل، موضحة أن هناك العديد من الأحداث القوية في شخصية راندا في الحلقات القادمة.

وأكدت ملك أحمد زاهر أنها سعيدة بالشخصية، فهي شريرة ومختلفة عما قدمته من قبل، موضحة أنها كانت متحمسة للدور لأنه تحدٍ بالنسبة لها.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، إخراج  شيرين عادل، من تأليف محمد سيد بشير.

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