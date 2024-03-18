كاجوال لافت.. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ملك أحمد زاهر، مرتديه بنطال بسيط باللون الأسود، ونسقت معه بلوفر باللون الكاشمير ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ملك أحمد زاهر، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ملك أحمد زاهر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ملك زاهر