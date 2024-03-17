فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة هبة مجدي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت هبة مجدي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الازرق الفاتح ذا نقوشات مميزة ومختلفة لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هبة مجدي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هبة مجدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هبة مجدي