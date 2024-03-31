إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان في تصادم أجرة بشجرة نخيل بسوهاج

أصيبت مُعلمة ونجليها وسائق، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر اصطدام السيارة التي يستقلونها بشجرة نخيل على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده اصطدام سيارة أجرة بشجرة نخيل، وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلين، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة، قيادة المدعو (هاني ع ع ا- 43 عامًا- سائق- يقيم دائرة مركز نجع حمادي)، اختلت عجلة القيادة بين يديه، على الطريق الزراعي الشرقي، حيث اصطدم بشجرة نخيل.

ما أدى إلى إصابة كل من قائد السيارة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ومستقلي السيارة كل من (فاطمة ا ع ا- 37 عامًا- مدرسة- مصابة كسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونجليها يوسف. و.ا- 6 سنوات- مصاب كسور وكدمات متفرقة بالجسم، ويارا. و. ا- 8 سنوات- تلميذة- مصابة بسحجات متفرقة بالجسم).

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.