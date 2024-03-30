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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق أرض يشعل مشاجرة نارية وإصابة سيدتين في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت سيدتين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهما وبين 5 أشخاص أخرين؛ إثر وجود خلافات بين الطرفين لإشعال النيران بقطعة أرض، دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة سيدتين في مشاجرة نشبت بينهما وبين 5 أشخاص أخرين، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو عيد ا.ع.ا- 50 سنة- عامل، وشقيقه المدعو عبد النبي ا.ع.ا- 40 سنة- عامل، وزوجة الأول المدعوة كريمه ا.ع.ا- 42 سنة- ربة منزل- مصابة بكسر بالذراع الأيمن".

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وطرف ثانٍ:" المدعو مغربي عباس ع.ع- 60 سنة- مزارع، ونجل عمه المدعو عنتر خ.ع.ع- 65 سنة- مزارع، وزوجة الأول المدعوة عائشة م.ا.ا- 50 سنة- ربة منزل- مصابة بجرح رضي بالجبهة واليد اليمنى، ونجلة شقيق الأول المدعوة عليه ا.ا.ع- 42 سنة- ربة منزل، الطرفين ابناء عمومة، ويقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وقيام الطرف الثاني بالقاء قطعة من القماش "مشتعلة" على حوش مبني بالطوب اللبن والطين مُلحق بمنزل الطرف الأول؛ مما أدى لاشتعال النيران بكمية من البوص وأفلاق النخيل، وتم اخماد النيران قبل امتدادها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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