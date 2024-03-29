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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الإنجيلية يختتم جولته للصعيد من سوهاج ويشهد افتتاح كنيسة ساحل طهطا|صور

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

اختتم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته الرعوية لمحافظات الصعيد، وخلال الجولة بمحافظة سوهاج افتتح أمس الخميس الكنيسة الإنجيلية بساحل طهطا بمحافظة سوهاج، وشارك اليوم الجمعة في حفل رسامة وتنصيب القس يوسف هارون فلتس، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بكوم بدار بمحافظة سوهاج.

كما شارك في رسامة وتنصيب القس أيمن سامح صاروفيم، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالتلول، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ صموئيل باقي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس موسى إقلاديوس، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والنائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس يوسف عطالله، رئيس لجنة العمل الرعوي، والقس مايكل يعقوب، رئيس اللجنة القضائية والدستورية، والدكتور الشيخ وجيه القط رئيس لجنة شؤون الشيوخ.

خلال افتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بساحل طهطا قدم رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر للرئيس والدولة المصرية وقال: "خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي المواطنة المصرية، ونعتز بمجهودات الدولة المصرية ونقدِّرها، اليوم ونحن معًا، نجني ثمار قانون تقنين أوضاع الكنائس ونفتتح كنائسنا الجديدة في صعيد مصر بكل حرية".

كما قدم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للقسوس الجدد ولشعب الكنائس الإنجيلية بمحافظة سوهاج، مضيفًا: "الإيمان يقين مرتبط بالفعل وهو الأرضية الصلبة التي نقف عليها، وعلينا أن نعلم جيدًا أن الصدق قوة مؤثرة، ونحتاج الى صدق المواقف وشجاعة المواجهة".

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