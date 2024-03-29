الحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات إطفاء بحريق مصنع الغزل والنسيج في سوهاج

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، 4 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على نيران حريق نشب بعنبر داخل مصنع الغزل والنسيج، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وبالفعل تم إخماد النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة للمصنع.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل عنبر بمصنع الغزل والنسيج التابع لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أن المبنى مكون من 7 عنابر ودور أرضي وأرض فضاء حول العنابر، وبسؤال المدعو (السيد م ذ س- 44 سنة- عامل الوردية- ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج)،قرر بمضمون ما سبق، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث شرر، وذلك نتيجة إحتكاك تروس بماكينة الفرز والتنظيف؛ ما أدى إلى إشتعال النيران، وأضافا بإحتراق بعض أجزاء ماكينة الفرز والتنظيف، ونفى الشبهة الجنائية.

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، وبالفعل تم إخماد النيران، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.