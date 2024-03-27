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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث.. دكان الفرحة يوزع ملابس جديدة على طلاب جامعة سوهاج

صدى البلد

يواصل “دكان الفرحة” بجامعة سوهاج الذي ينظمه صندوق تحيا مصر، توزيع الملابس الجديدة على طلاب الجامعة مجاناً، وذلك ممن أُعدت لهم بحوث حالة اجتماعية، لادخال البسمة والفرحة على نفوس طلاب وطالبات الجامعة، تزامناً مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وثمن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة جهود صندوق تحيا مصر التى يسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، مشيدًا بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به التي تناسب مختلف الأعمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم ورعاية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم.

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وقال "النعماني" ان المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس جديدة ولكل طالب وطالبة حق اختيار 5 قطع مختلفة، بالإضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات مجانًا، حيث يستمر المعرض على مدار 3 ايام، تم خلالهم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء للطالبات ويوم الاربعاء للطلاب، مقدماً شكره لطلاب من اجل مصر علي جهودهم المبذولة في تنظيم المعرض ومساعدة زملائهم الطلبة والطالبات خلال فاعليات المعرض.

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