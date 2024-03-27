مطبخ الخير.. جامعة سوهاج تستمر في تقديم وجبات الإفطار الرمضاني للمرضى والمرافقين

تواصل جامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية رفقاء الخير توزيع وجبات الإفطار الرمضاني على المرضى والمرافقين المغتربين غير المخصص لهم وجبات، وذلك بالمستشفيات الجامعية بمقريها القديم والجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان المبادرة سوف تستمر حتي نهاية شهر رمضان الكريم كنوع من التكافل والترابط الاجتماعي، وإضفاء روحانيات الشهر الكريم على كافة المرضي والعاملين، الي جانب نشر قيم الترابط والمودة والمحبة وترسيخ مبدأ المشاركة.

وقال "النعماني" ان المبادرة تستهدف توزيع 1000 وجبه، ويتم التجهيز داخل مطابخ المطعم المركزي بالمقر القديم للجامعة، حيث ثم يتم تجهيز الوجبات داخل أطباق مخصصة، قبل الإفطار بنصف ساعة ليتم توصيلها ساخنة لمقري المستشفى، ويقوم شباب المتطوعين بالمبادرة بالمرور على المستهدفين من مرافقي المرضى المتواجدين أمام المستشفيات والقادمين من القرى المجاورة من المدينة، وسط دعواتهم وشكرهم لإدخال السرور عليهم.

جامعة سوهاج

واشار إلى أن الوجبات تتضمن كافة السلع الغذائية من لحوم وفراخ وخضروات يومياً إضافة إلى زجاجات المياه والعصائر، متمنياً أن تستمر هذه المبادرات خلال الأعوام القادمة.

وقال المهندس أحمد خالد مؤسس المبادرة، إن مبادرة رفقاء الخير انطلقت فكرتها بعمل خيمة رمضانية، لإطعام مرافقي المرضى والعمال، مضيفاً أن المشاركين يجدون لذة كبيرة بما يقدمونه من أعمال الخير.

ومشاركتهم في إفطار الصائمين من العمال والمرضى، مقدماً الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على دعمه المتواصل للمبادرة، وما يقدمه من أعمال خيرية لخدمة المجتمع السوهاجي.