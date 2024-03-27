السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في سوهاج

شهدت دائرة قسم شرطة أول سوهاج، نشوب حريق بغرفة نوم بشقة بالطابق الرابع، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بغرفة نوم بشقة بالطابق الرابع بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن نشوب الحريق بشقة ملك عبد الله م.غ.خ.ع' 42 سنة، صاحب شركة خاصة، ويقيم بذات الناحية، ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات الغرفة، وأفاد بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.