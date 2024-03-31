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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم رادع من الجنايات للمتهم بخطف طفل في سوهاج

حكم رادع من الجنايات
حكم رادع من الجنايات للمتهم بخطف طفل

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم " ا.ع.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف الطفل المجنى عليه "ي.ح.م" بدائرة مركز المراغة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

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تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه إلى داخل الزراعات وخطفه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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