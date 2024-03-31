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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مهندس في تصادم سيارتين بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة مهندس في منتصف الثلاثينات من العُمر، بينما أصيب سائق بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بمقطورة، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود حادث تصادم دائرة المركز، ووجود جثة.

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وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، قيادة المدعو (سعد ا م ا- 27 عامًا- سائق بشركة خاصة- يقيم بمحافظة القاهرة)، بسيارة أخرى نقل بمقطورة، قيادة المدعو (عبد النبي ن ا ع- 60 عامًا- سائق بشركة خاصة- ويقيم بمحافظة القليوبية)، من الخلف.

نتج عن الحادث وفاة المدعو (يحيى ع س ا- 34 عامًا- مهندس بشركة خاصة- يقيم دائرة محافظة الجيزة- من مستقلي السيارة الأولى)، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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