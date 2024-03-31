المرصد السوري: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على حلب إلى 53 شهيدا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن عدد القتلى في الهجوم الذي تم نفذته إسرائيل قبل ثلاثة أيام في جنوب مدينة حلب ارتفع إلى 53 شخصاً.

وجاء في بيان المرصد: أن 38 من القتلى من قوات النظام، سبعة منهم من حزب الله وثمانية من الميليشيات الموالية لإيران".

وبحسب وسائل إعلام عبرية فأن الهجوم الإسرائيلي استهدف مقر حزب الله ومستودعات الأسلحة التابعة للميليشيات الموالية لإيران بالقرب من مطار حلب الدولي.

كان مصدر عسكري سوري قال إن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".