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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بتجدد القصف الإسرائيلي، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وبحسب وسائل الإعلام شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على بلدتي الطيبة والخيام، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات كفر كلا، وحولا، تزامنا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله استهدافه موقع المالكية بصواريخ "بركان" وإصابته إصابة مباشرة، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

وسبق أن شن الحزب هجومًا في الساعات الأولي هذا الصباح.

وأمس أعلنت المقاومة في لبنان، أنّ مقاوميها شنّوا هجوماً جوياً ‏باستخدام مُسيّراتٍ انقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في مستوطنة “يعرا”، وأصابوا أهدافهم.

كما ‏استهدفوا ‌‌‌‏موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ “بركان” وأصابوه إصابةً مباشرة.

وبالأسلحة الصاروخية، استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وقاعدة خربة ‏ماعر ، مؤكّدين إصابتها بشكلٍ مباشر.

واستهدفوا مبنىً يتموضع فيه ‏جنود الاحتلال ‏في مستوطنة “أدميت” بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.

القصف الإسرائيلي جنوب لبنان طائرات الاحتلال الحربية حزب الله حزب الله وإسرائيل

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