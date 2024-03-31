عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيلي يتوجه إلى مصر لبحث صفقة الأسرى

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، إن الوفد الإسرائيلي الذي سيناقش صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس غادر إلى القاهرة.

ووفقا للصحيفة فإن الوفد بقيادة مسئولين في جهاز الموساد، وسيقدم مقترحات جديدة في محاولة للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس.

ويستعد المتظاهرون في إسرائيل المناهضون للحكومة الإسرائيلية وعائلات الأسرى الإسرائيليين لإقامة مدينة خيام لمدة أربعة أيام خارج مبنى الكنيست الإسرائيلي، وذلك من أجل الضغط للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى وإجراء انتخابات جديدة.

تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

ضجة في أمريكا.. نائب بالكونجرس يلمح إلى إسقاط قنبلة ذرية على غزة

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية ستشهد الاحتجاجات التي تستمر أربعة أيام مسيرات ليلية في العاصمة.

والليلة الماضية، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات حاشدة في إسرائيل، حيث اتخذت المظاهرات الأسبوعية التي تنظمها عائلات الأسرى في تل أبيب منعطفا دراماتيكيا عندما دعا المتحدثون الحاضرين للنزول إلى الشوارع والانضمام إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة في قلب المدينة، معلنين وقفا واضحا للتجمع المنفصل.

الوفد الإسرائيلي صفقة تبادل الاسرى حركة حماس القاهرة المفاوضات بين حماس وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

موضوعات متعلقة

تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

ضجة في أمريكا.. نائب بالكونجرس يلمح إلى إسقاط قنبلة ذرية على غزة

المرصد السوري: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على حلب إلى 53 شهيدا

رئيس وزراء التشيك يعتزم نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس

وزير إسرائيلي يطالب بتجنيد الفلسطينيين في جيش الاحتلال

للشهر الرابع على التوالي.. إسرائيل ترفع أسعار البنزين بسبب حرب غزة

عضو كنيست يهاجم حكومة نتنياهو: إسرائيل تسير نحو الهزيمة

إسرائيل.. عائلات الأسرى والمتظاهرون ضد نتنياهو يقيمون مدينة خيام خارج الكنيست

ترشيحاتنا

تخدير كامل.. نتنياهو يخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

دقيقة حداد على نائب وزير التعليم في أول اجتماع بالوزارة بعد وفاته

رسميا.. محمد عمارة رئيسا لـ امتحانات الدبلومات الفنية وبصيلة نائبا

رئيس الوزراء: عدم السماح بالبناء العشوائي بجزيرة الوراق.. وصرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها

وزيرة الثقافة تتفقد بلاتوهات التصوير باستديو مصر.. وإحالة عدد من العاملين للتحقيق

تبدأ 25 مايو وتنتهي 6 يونيو .. اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجازات متميزة لأبناء المؤسسات العسكرية في دورة الألعاب بغانا وبطولتي أفريقيا للمصارعة بمصر

لن تصدق.. نوع من المشروبات يحمي الأسنان من التسوس

ليست صديقة للبيئة.. نشطاء يسكبون البنزين على سيارة بمعرض نيويورك |تفاصيل

في ذكرى إنشائه.. تعرف على السبب الحقيقي لبناء برج إيفل |تفاصيل

فيديو

الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ