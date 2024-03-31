يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيلي يتوجه إلى مصر لبحث صفقة الأسرى

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، إن الوفد الإسرائيلي الذي سيناقش صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس غادر إلى القاهرة.

ووفقا للصحيفة فإن الوفد بقيادة مسئولين في جهاز الموساد، وسيقدم مقترحات جديدة في محاولة للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس.

ويستعد المتظاهرون في إسرائيل المناهضون للحكومة الإسرائيلية وعائلات الأسرى الإسرائيليين لإقامة مدينة خيام لمدة أربعة أيام خارج مبنى الكنيست الإسرائيلي، وذلك من أجل الضغط للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى وإجراء انتخابات جديدة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية ستشهد الاحتجاجات التي تستمر أربعة أيام مسيرات ليلية في العاصمة.

والليلة الماضية، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات حاشدة في إسرائيل، حيث اتخذت المظاهرات الأسبوعية التي تنظمها عائلات الأسرى في تل أبيب منعطفا دراماتيكيا عندما دعا المتحدثون الحاضرين للنزول إلى الشوارع والانضمام إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة في قلب المدينة، معلنين وقفا واضحا للتجمع المنفصل.