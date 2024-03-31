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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضجة في أمريكا.. نائب بالكونجرس يلمح إلى إسقاط قنبلة ذرية على غزة

تيم والبيرج
تيم والبيرج

أثار النائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي عن ولاية ميشيجان، تيم والبيرج، ضجة في الولايات المتحدة عقب الكشف عن تصريح مثير للجدل، ألمح فيه إلى إمكانية إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن هناك حالة غضب وانتقادات شديدة خاصة لأن والبيرج عضو مجلس النواب عن ولاية ميشيجان التي تضم جالية عربية ومسلمة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة لسياسة الحكومة الإسرائيلية ودعم إدارة بايدن لها.

في فيديو انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي ونشرت في وسائل إعلام مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سُمع عضو مجلس النواب الجمهوري تيم والبيرج وهو ينتقد نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى قطاع غزة، ردا على سؤال حول إنشاء رصيف المساعدات على ساحل قطاع غزة.

وسئل والبيرج خلال حدث محلي في ميشيغان: "لماذا نستثمر الأموال لبناء ميناء لهم؟"، فأجاب والبيرج: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تنفق فلسًا واحدًا على المساعدات الإنسانية".

ثم قال: "يجب أن تكون مثل ناجازاكي وهيروشيما، ويجب التغلب عليها بسرعة".

وسارع مكتبه إلى نشر نفى نيته استخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة، قائلا إنه "استخدم بوضوح استعارة لجلب الدعم للقضاء على حماس على يد إسرائيل، وهو ما يمثل أفضل فرصة لإنقاذ الأرواح في المدى الطويل".

وتعد ولاية ميشيجان موطنا لواحدة من أكبر الجاليات العربية في الولايات المتحدة، إذ يبلغ عددها ما يقارب 300 ألف يعتبرون من المهاجرين أو المنحدرين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على خلفية المنافسة المتقاربة على الرئاسة الأميركية بين الرئيس بايدن، والرئيس السابق ترامب في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر، أصبحت مسألة دعم الجالية المسلمة في ميشيجان، التي تعتبر ولاية أساسية في الانتخابات، قضية مركزية.

وتعرض والبيرج لانتقادات شديدة بسبب تصريحاته، وشعر المشرعون الديمقراطيون من ميشيجان بالغضب من تصريحاته. 

وكتبت أليسا سلوتكين، العضوة الديمقراطية في مجلس النواب عن ميشيجان: "كلماته تستحق كل إدانة، يجب على والبيرج أن يتراجع عن كلماته ويضع نفسه مكان العديد من سكان ميشيجان الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا الحرب في غزة".

وكتب النائب الديمقراطي دان كيلدي أن كلمات والبيرج: "مذهلة وصادمة".

وأضاف: "هذا موقف لا يمكن الدفاع عنه – الجدل ضد المساعدات الإنسانية والدعوة إلى مذبحة جماعية في غزة".

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