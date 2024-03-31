دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

كشف برنامج et بالعربى عن الفنانة دينا الشربينى والتى تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا شيحة وشقيقاتها هنا ورشا.

وظهر كل من دينا وحلا وهنا ورشا وهن يرتدين عباءات وشال وهو الأمر الذى نال إعجاب جمهورهن.

وشاركت دينا الشربينى فى رمضان الحالى بمسلسل "كامل العدد + 1" والذى يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وقد طرحت الشركة المنتجة لفيلم شقو الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و الذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرويوسف ومعه النجم محمد ممدوح و ظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو في أحداث الفيلم و ظهرت امينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.