ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

نشر أحمد حسام «ميدو»، نجم نادي الزمالك السابق، منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع اكس تويتر سابقا.





وكتب أحمد حسام ميدو :"حزين من أجل إيقافي من لجنة مكافحة المنشطات لمدة موسمين..كان عندي أمل كبير اني اساعد ⁧حسام حسن‬⁩ و⁧‫منتخب مصر‬⁩ في الوصول لأبعد نقطة في ⁧‫كأس العالم‬⁩ القادمة ولكن قدر الله وما شاء فعل..أخيرا ماكانش العشم يا كابتن شوبير".

وأثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل في الساعات الأخيرة حول لاعب كرة قدم لم يذكر اسمه ثبت إيجابية تحليل المنشطات وقال عنه لاعب حدوتة لم ينضم للمنتخب خلال الفترة السابقة، مما فتح بابا واسعا لتكهنات الجمهور حول اسم اللاعب.

وتابع شوبير أن الجميع سيعرف من هو هذا اللاعب عاجلا أم آجلا.