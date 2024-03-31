مفاجأة مدوية| التلاعب في نتيجة عينة المنشطات الخاصة بـ رمضان صبحي

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "خاص معمل IMIM Barcelona lab التابع لمنظمة WADA : "عينة رمضان صبحي غير نمطية وتم التلاعب فيها عن عمد لأن العينة غير مطابقة مع مكونات البول الطبيعي للإنسان البشري..تركيز الكرياتينين أقل من 5..تركيزات الملح غير فسيولوجية..مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الستيرويدات الذاتية"

وكان الإعلامي أحمد شوبير أكد أنه هناك أزمة خاصة بـ المنشطات تتعلق بلاعب دولي رفض ذكر اسمه، قائلا: “يوجد لاعب دولي بارز لم يشارك مؤخرًا مع المنتخب، يواجه مشكلة كبيرة بسبب المنشطات”.