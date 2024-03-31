اتحاد الكرة يعلن إيجابية عينة رمضان صبحي لـ المنشطات

‏‎كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم منظمة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

‏‎وأوضح جمال علام فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا وقبل توقيع الإيقاف عليه".

وقال "شوبير" خلال برنامجه ملعب أون تايم: "فيه لاعب دولي مهم لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية لديه مشكلة في المنشطات، وعارف القصة والعينة حصل فيها إيه، ولكن عنده مشكلة كبيرة".