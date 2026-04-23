سمير فرج: وساطة باكستانية واتصالات مكثفة حالت دون تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران

قال اللواء د. سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن المنطقة عاشت خلال اليومين الماضيين حالة من الترقب الشديد على خلفية مهلة التحركات الأمريكية تجاه إيران، وما صاحبها من مخاوف بشأن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية.

وأوضح فرج، خلال لقاء له ببرنامج «الحياة اليوم»، أن العالم كان ينتظر تطورات لحظة بلحظة، خاصة مع الحديث عن تحركات لوفود أمريكية وإيرانية في اتجاه باكستان، بالتزامن مع انتهاء مهلة سياسية حساسة كان قد حددها الرئيس الأمريكي.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن المشهد شهد توترًا واضحًا مع إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني وارتفاع حالة الاستنفار في الأسواق العالمية، قبل أن تتغير المعادلة فجأة مع تصريحات أمريكية تحدثت عن وجود انقسامات داخل القرار الإيراني، والتوجه إلى تهدئة الموقف استجابة لوساطات إقليمية.

وأضاف أن الوساطة الباكستانية لعبت دورًا محوريًا خلال الأزمة، من خلال اتصالات مكثفة استمرت عدة أيام مع أطراف مختلفة داخل إيران، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مباشرة، وهو ما ساهم في تهدئة الموقف بشكل مؤقت.

