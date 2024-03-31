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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

القصة الكاملة| رمضان صبحي في مرمى المنشطات.. واتحاد الكرة يفجر مفاجأة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

شهدت الساعات الماضية مفاجأة مدوية، بعد حديث الإعلامي أحمد شوبير عن اكتشاف لاعب دولي لديه أزمة منشطات خطيرة، قد تتسبب في إيقافه خلال الفترة القليلة المقبلة.

رمضان صبحي 

أزمة رمضان صبحي

وقال "شوبير" خلال برنامجه ملعب أون تايم: "فيه لاعب دولي مهم لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية لديه مشكلة في المنشطات، وعارف القصة والعينة حصل فيها إيه، ولكن عنده مشكلة كبيرة".

شوبير يسرد تفاصيل أزمة اللاعب دون ذكر اسمه

وتابع: "اللاعب ده كان عنده قبل كده مشكلة في نفس الأمر، وربنا كرمه ومتوقفش وأتمنى من الله أن تنتهي على خير، لأنه لاعب مهم جدًا وحدوته وقصته هتتعرف، وربنا يكفينا شر الشماتة".

فيما كشفت مصادر عن إرسال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، خطابا رسميا إلى نادي بيراميدز، للتأكيد على أن رمضان صبحي لاعب الفريق لديه أزمة في نتيجة تحاليل العينة، التي خضع لها بكشف المنشطات عقب إحدى مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا، إذ جرى التأكيد على أن نتيجة هذه العينة فاسدة.

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فيما رد مصدر مسؤول بنادي بيراميدز، على ما جاء في خطاب النادو، مؤكدا أن اللاعب بريئًا من تعاطي المنشطات.

وخلال الساعات المقبلة، ستظهر بعض الأمور الهامة في هذه القصة، ومن بينها في حال وجود قرار بإيقاف اللاعب، هل سيتقبله أو سيطلب إرسال عينته لأحد المعامل بالخارج، وبالتحديد في برشلونة.

رمضان صبحي 

لجنة المنشطات تؤكد إيجابية عينة رمضان صبحى

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بايجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز.

وقال جمال علام، فى خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 ، "سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب رمضان صبحى للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا، وقبل توقيع الإيقاف عليه".

رمضان صبحي ازمة رمضان صبحي شوبير يسرد تفاصيل أزمة اللاعب دون ذكر اسمه شوبير لجنة المنشطات تؤكد إيجابية عينة رمضان صبحى

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