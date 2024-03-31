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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إنجازات متميزة لأبناء المؤسسات العسكرية في دورة الألعاب بغانا وبطولتي أفريقيا للمصارعة بمصر

صدى البلد

حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى فى دورة الألعاب الأفريقية التى نظمت فعالياتها بمدينة أكرا الغانية بمشاركة 44 دولة.

 

حيث نجح 45 لاعبا ولاعبة من نادى طلائع الجيش وأندية المؤسسات الرياضية فى الحصول على عدد 54 ميدالية متنوعة من إجمالى 107 ميداليات حققتها البعثة المصرية فى الألعاب الفردية وذلك بواقع عدد 37 ميدالية ذهب و 13 فضة و 4 برونز.

 

وتمكن لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية من الحصول على 7 ميداليات ذهبية من إجمالى 9 ميداليات ذهبية حققها اللاعبون مع المنتخب القومى المشارك بالبطولة الأفريقية للمصارعة للكبار والتى إستمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بمدينة برج العرب بالأسكندرية بمشاركة 173 لاعبا ولاعبة مثلوا 29 دولة، لينضم اللاعبون السبعة إلى قائمة اللاعبين المتأهلين للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024 ، ويصبح إجمالى لاعبى ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المؤهلين للمشاركة بالأوليمبياد 19 لاعبا ولاعبة بمختلف الألعاب الرياضية .

 

كما شارك 40 لاعبا ولاعبة من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن 89 لاعب ولاعبة يمثلون قوام المنتخب القومى المشارك بالبطولة الأفريقية للمصارعة مرحلة تحت "17 سنة - 20 سنة - كبار" التى جرت فعالياتها بمدينة برج العرب بمشاركة عدد  104 لاعبين ولاعبات مثلوا 29 دولة.

 

 ونجح لاعبو أندية المؤسسات الرياضية العسكرية فى الحصول على 40 ميدالية متنوعة من إجمالى عدد 83 ميدالية حققها المنتخب المصرى بواقع 27 ميدالية ذهب و 8 فضة و 5 برونز .

هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها من لاعبى ولاعبات نادى طلائع الجيش وأندية المؤسسات العسكرية الرياضية لقدرتهم على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكافة البطولات التى شاركوا بها.

مؤكدة حرصها الدائم على تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية وتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.

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