منذ بدء الهدنة.. جيش الاحتلال يعلن تصفية 25 عنصرا من حزب الله

وزعم جيش الاحتلال أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان الأسبوع الماضي، قتل أكثر من 25 عنصراً من حزب الله كانوا يشكلون تهديداً للقوات، ودمر مئات المواقع التابعة لحزب الله.

وأكد جيش الاحتلال أنه يواصل عملياته في المنطقة الأمنية الجديدة جنوب لبنان "لتكون بمثابة منطقة عازلة تحمي سكان الشمال".

ويضيف الجيش: "حتى الآن، عثرت القوات على العديد من الأسلحة، وبالتعاون مع سلاح الجو، قضت على أكثر من 25 عنصرا كانوا يشكلون تهديداً لقوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة"، مشيراً إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ نحو 50 غارة جوية على عناصر حزب الله وبنيته التحتية.

ويضيف الجيش الإسرائيلي أن حزب الله شنّ في الأيام الأخيرة عدة هجمات على القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان ولم ترد إسرائيل بعد على هذه الهجمات.

وأضاف الجيش: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم ضد التهديدات الموجهة إلى مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي، ويعمل وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".