كهربا يظهر مع والده بملابس الإحرام.. شاهد

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلي، صوره جديده له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهر كهربا في الصوره برفقة والده بملابس الإحرام داخل الطائرة ونالت الصوره اعجاب الجمهور.



علق ضياء السيد نجم الأهلي السابق علي أداء لاعبي الأحمر بعد نتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا

وقال السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو "لاعبو سيمبا يعانون من مشكلة في انهاء الهجمات،ونتيجة مباراة الذهاب جيدة لكنها خادعة".

وتابع: "اختيار كولر لطريقة اللعب كان صحيحًا ولكن التنفيذ لم يكن بشكل جيد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبةوتأثير الصيام على اللاعبين".

وأكمل: "النادي الأهلي يمتلك 3 حراس صغاراً وتواجد شوبير سيعطي ثقة لحمزة علاء في التواجد مع الفريق خلالالفترة القادمة .