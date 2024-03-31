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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاش 23 عاما بشخصيتين.. المؤبد لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل غيابيًا بالسجن المؤبد، لاتهامه بتزوير محررات رسمية، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة، وذلك بعدما تزوج امرأتين ببطاقة مزورة، وعاش سنوات باسم شقيقه.

وبدأت وقائع القضية المقيدة برقم 10482 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.

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وكشفت التحقيقات قيام المتهم "ع.ال.ع" عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك في تزوير معنويا في محررات أميرية وهي عدد 4 استمارات استخراج بطاقة تحقيق شخصية في الأعوام 2001 و 2009 و 2018 و2023، وذلك بعد أن جعل واقعة التزوير واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظفين المختصين بتحريرهم منتحلا شخصية شقيقة المجني عليه "ص.ال.ع"، وكذلك التزوير في محرر رسمي هو قيد ميلاد نجله، بأن سجله علي الاسم المزور في بطاقة الرقم القومي.

كما اشترك في تزوير محررات رسمية وثائق زواجه وطلاقه لكل من " س.م.ح" و " ع.ن.م" ، كما اشترك في التزوير في ارتكاب تزوير البرنت التأميني الذي استخدمه في تقديمه الي مصلحة الأحوال المدنية.

وكشفت التحقيقات ، أن المتهم حضر إلى شقيقه وطلب منه بعض الأوراق الخاصة به لتقديمها لاحدي الجهات الخيرية لصرف مبالغ شهرية له، إلا انه فوجئ بقيام المتهم باستخدام تلك الأوراق في استخراج بطاقة رقم قومي تحمل كافة بياناته والتعامل أمام الجهات الحكومية، وأنه اكتشف الواقعة حال قيامه باستخراج بطاقة رقم قومي ، الا أنه فوجئ بأنه تم استصدار بطاقة من فترة قريبة بها كافة بياناته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق. 

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