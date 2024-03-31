زيلينسكي يدعو الأوكرانيين إلى الدفاع عن أنفسهم بمواجهة الروس

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين، للدفاع عن أنفسهم خلال الحرب المندلعة بين بلاده وروسيا.

وكتب زيلينسكي، عبر منشور على منصة “إكس” بمناسبة عيد الفصح: “تحياتي للأوكرانيين وجميع الذين يحتفلون بعيد الفصح اليوم.. إنه عيد يذكرنا بقوة الروح التي لن تسمح للظلام أن يسود. ولن يسمح بأن يطغى على الإرادة. إنه يوحد العائلات والأمم والقارات".

وأضاف “الآن لا يوجد ليل أو نهار لا يحاول فيه الروس كسر حياتنا ومساء أمس، أطلقوا مرة أخرى صواريخ وطائرات شاهد المسيرة على الأهالي".

وتابع قوله “لكننا ندافع عن أنفسنا، ونتحمل، وأرواحنا لا تستسلم، وتعلم أنه من الممكن تجنب الموت. الحياة يمكن أن تسود”.

ولفت “لتُسمع اليوم جميع الصلوات من أجل الحماية من الشر. وليوحد الإيمان كل القلوب الطيبة ويقوي الذين يدافعون عن بيوتهم. ولعل السلام الحقيقي يقترب من أوكرانيا بأكملها وجميع الدول التي تعاني من الحروب”.