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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 21 ألف رأس من الثروة الحيوانية ببني سويف

صدى البلد

تواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.  

 

تضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى  21 ألف و91رأسا، منها( 19 ألف و11من الأبقار، و 2080من الجاموس  والأغنام)، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الجاري وحتى الـثامن والعشرين من  نفس الشهر

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فيما أشار مدير عام الطب البيطري "د. أحمد الجبالي" إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة، وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

الحملات المرورية الحمى القلاعية والوادي المتصدع أمراض الحمى القلاعية الوادى المتصدع تحصين الثروة الحيوانية مديرية الطب البيطري ببني سويف مدير عام الطب البيطري وحمى الوادي المتصدع والوادي المتصدع مناطق الثروة وزارة الزراعة

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