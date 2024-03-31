تحصين 21 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بني سويف

ذكرت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، أن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها المديرية ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة، أسفرت عن تحصين أكثر من 21 ألف رأس ماشية.



وأضافت المديرية أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 21 ألفا و91 رأسا، منها 19 ألفا و11 من الأبقار، و2080 من الجاموس والأغنام، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في 19 مارس الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه.

وأشار مدير عام الطب البيطري الدكتور أحمد الجبالي إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، تم الإعداد والتجهيز للحملة ، وتوفير كل يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

