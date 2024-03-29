بني سويف.. رفع 135 طنا مخلفات وقمامة بمركز ببا

أعلن مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا جنوب بني سويف عن تنفيذ عدد من الأنشطة والجهود الميدانية في عدد من الملفات الحيوية من بينها ملف النظافة والتجميل.

وأسفرت الجهود في هذا الملف عن رفع 135 طن مخلفات وقمامة من المحطة الوسيطة لمصنع إعادة التدوير بالظهير الصحراوي بمركز سمسطا، وتنفيذ حملة نظافة بشارع بورسعيد وشارع الشباب وشارع التحرير وشارع المستشفى وتفريغ الصناديق والحاويات من نقاط التوزيع وجمع المخلفات بعدد من قرى المركز وتمهيد مدخل قرية ملاحية علي جمعة والطريق الدائري بقرية بني قاسم، وطريق طرشوب/ أبو شربان ومدخل قرية هليه الغربي.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



