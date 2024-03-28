بحضور مشاهير الفن.. إفطار جماعي لكلية الآداب جامعة بني سويف

نظمت كلية الآداب جامعة بني سويف بإشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وبرئاسة أ.د محروس إبراهيم عميد الكلية حفل إفطار جماعى داخل حرم الكلية وبحضور أ.د عزة فاروق جوهرى، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أ.د وزير عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما حضر حفل الافطار الفنان الكبير أ.د عمر فرج رئيس قسم الدراما والمسرح والنقد بالكلية والفنان الكبير أ.د هاني النابلسي مدرس المسرح والدراما بالكلية ولفيف من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة والموظفين والعمال والطلاب .

واشتمل الحفل الرمضاني على عدة فقرات منها مسابقات لأطفال العاملين بالكلية و بعض الفقرات الرمضانية الجميلة.



وأشاد عميد الكلية بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي والذي حضره عدد كبير من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة من مختلف أقسام الكلية.

وأكد الدكتور محروس إبراهيم حرص إدارة الكلية على التواصل المستمر مع الأساتذة و الهيئة المعاونة ومشاركتهم مختلف المناسبات بهدف جمعهم على مائدة واحدة لخلق جو أسري وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بينهم .

وفى نهاية الحفل قدم العميد التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، كما هنأهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

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