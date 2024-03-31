اتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية لأول مرة عن أسباب رحيل كيروش مدرب المنتخب السابق

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم لم يسلموا حازم إمام، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الإعلام، فيما يتعلق بملف أزمة المدرب البرتغالي روي فيتوريا الأخيرة، وأن هناك بعض أعضاء المجلس كانوا يعارضون استمرار المدرب الأجنبي.

وأوضح علام خلال تصريحات إذاعية أن المدرب البرتغالي كيروش قدم اعتذاراً عن الاستمرار مع منتخب مصر، وأنه جمعهما جلسة في مقر إقامته لمناقشة تجديد الثقة، إلا أنه طلب الانتظار للعودة إلى بلاده بسبب مرض والده، وبعد ذلك أرسل رسالة اعتذار.

وكان قد صرح المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أنه ترك المنتخب بسبب استيائه من معامله البعض في اتحاد الكرة، مؤكدا أن تركه قيادة المنتخب لعدم وجود احترافيه في التعامل علي حد وصفه.

وأضاف علام أن بعض المدربين المحليين سيخضعون لفترة تدريب خارجية، بما في ذلك محمد شوقي وسيد معوض، وسيتم ترشيحهم من قبل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.