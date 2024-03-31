لحظة وصول المساعدات للأهالي المتضررين في حادث إنهيار ترعة السويس

تسلم الأهالي المتضررين في حادث انهيار جسر ترعة السويس، المساعدات العينية المخصصة لهم بعد وقوع الحادث.

وتتابع لجنة من مديرية تضامن الإسماعيلية وممثلي منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية حصر الخسائر المادية في حادث انهيار جسر ترعة الإسماعيلية.

من جانبها كشفت مصادر عن تقديم معونات عاجلة للمواطنين المتضررين من أصحاب البيوت المنهارة، وهي 5 وجبات افطار ومياه شرب و3 بطاطين.



وكشفت مصادر مطلعة بمحافظة الإسماعيلية، أسباب انهيار جسر ترعة الإسماعيلية حسب التحقيقات الأولية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة، ان مواطن حاول الحصول علي وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث بسبب تقادم الجسر، حيث ادي هذا العمل الي تسرب المياه الي محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.



وشهدت عزبة الكوباينة في منطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيليه انهيار جزئي بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها المنازل المحيطة بها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطه النجدة اخطار يفيد بانهيار جزئي في ترعه السويس بعزبه الكوباينه التابعه لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الاسماعيليه إلي مكان الانهيار.

وأكدت مصادر في تصريحات خاصة ان الانهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبه الكوبانيه بقريه عين غصين بدائره مركز ومدينه الإسماعيلية.

وأسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم الى مساحه 50 فدان بعزبه الكوبانيه و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبة ابو سميحة.

وتم غلق المياه عن الترعة وجاري احتواء الموقف وغلق منطقة انهيار الجسر بمعرفة المحافظة ومديرية الري.

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