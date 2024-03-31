5 وجبات و3 بطاطين لكل أسرة متضررة بحادث انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

تتابع لجنة من مديرية تضامن الإسماعيلية وممثلي منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية حصر الخسائر المادية في حادث انهيار جسر ترعة الإسماعيلية.

من جانبها كشفت مصادر عن تقديم معونات عاجلة للمواطنين المتضررين من أصحاب البيوت المنهارة، وهي 5 وجبات افطار ومياه شرب و3 بطاطين.

وكشفت مصادر مطلعة بمحافظة الإسماعيلية، اسباب انهيار جسر ترعة الإسماعيلية حسب التحقيقات الأولية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة، أن مواطن حاول الحصول علي وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث بسبب تقادم الجسر، حبث ادي هذا العمل الي تسرب المياه الي محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.

وشهدت عزبة الكوباينة في منطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيليه انهيار جزئي بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها للمنازل المحيطة بها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطه النجدة اخطار يفيد بانهيار جزئي في جسر ترعة السويس بعزبة الكوباينه التابعة لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الاسماعيليه الي مكان الانهيار.

وكشفت المصادر ان الانهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس بمنطقة الكيلو 10 أمام عزبة الكوبانيه بقرية عين غصين بدائرة مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأسفر الانهيار عن وصول المياه لارتفاع 50 سم على مساحة 50 فدان بعزبة الكوبانيه و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبة ابو سميحة.

تم غلق المياه عن الترعة وجاري احتواء الموقف وغلق منطقه انهيار الجسر بمعرفة المحافظة ومديرية الري.