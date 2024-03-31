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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطار السيارة انفجر.. إصابة شخصين في اصطدام سيارة بالرصيف على طريق جمصة

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أصيب شخصان بإصابات متفرقة اثر انفجار إطار سيارة ملاكى ما ادى الى اصطدامها الرصيف بطريق جمصة بمحافظة الدقهلية. 

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار كاوتشوك سيارة واصطدامها بالرصيف على طريق المنصورة - جمصة أمام قرية القطنة.

انتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث وتبين اصابة شخصين باصابات متفرقة وهما عادل علام  محمد٣٣ عاما مقيم قرية هلا بميت غمر وأحمد عادل العقباوى ٢٩ عاما مقيم قرية تاج العز بتمى الامديد وتم نقلهما لمستشفى جمصة  لتلقى العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن طريق جمصة طريق المنصورة ضباط المباحث شرطة النجدة سيارة ملاكى

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