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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفتي الجمهورية: الإنفاق في مصالح الناس والفقراء أَولى من الحج والعمرة النافلة.. فيديو

شوقي علام
شوقي علام

أجاب الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم تفضيل الإنفاق على المحتاجين بدلًا من العمرة النافلة.

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وقال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "اسأل المفتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الإنفاق والدفع في مصالح الناس وإعانة الفقراء أَولى من الحج النافلة والعمرة النافلة".

أكد أنه كلما كانت المنفعة متعدية كانت أولى من المنفعة القاصرة على النفس، ونحن في هذه الظروف الاقتصادية نحتاج إلى وعي مجتمعي.

ناشد فضيلة المفتي جموع الصائمين بالإكثَار من الاستغفارِ والذِّكرِ وقراءةِ القرآن، وغيرها من الطَّاعات والتَّنافُسِ والتَّعاون فيها، خاصَّةً الطَّاعات التي فيها نفع للنَّاس؛ كإفطار الصَّائمين، والصَّدقات.

مفتى الجمهورية الإعلامي حمدي رزق الحج والعمرة فضائية صدى البلد

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