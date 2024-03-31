خاصة في رمضان.. مفتي الجمهورية: العمرة بالأوقات المباركة ثوابها عظيم.. فيديو

رد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، على سؤال عن فضل العمرة في رمضان.



وقال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "اسأل المفتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "العمرة في الأوقات المباركة ثوابها عظيم، وخاصَّة في رمضان".

وأضاف: "فقد ثبت في الحديث عن ابن عباس رضيَ الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعي» متفق عليه، فهذا الحديث دليلٌ على فضل العمرة في رمضان، ولكن لا يعني فضلها العظيم سقوط فرض الحج عن المعتمر، ولكن تعني الفضل العظيم في الثواب"..

