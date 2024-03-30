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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية: طلب الزوجة للحصول على أجر لخدمة أولادها وزوجها ليس لائقا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه ليس لائقا أن تطلب الزوجة أجرا مقابل خدمة أولادها وزوجها، وهذا المطلب يعرقل الحياة الزوجية.

 

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وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد من إعلاء قيمة الفضل بين الزوج والزوجة من أجل إنجاح الحياة الزوجية".

 

وأضاف شوقي علام :" يجب ألا يستمر الزوج في تهديد الزوجة بالطلاق في كل موقف يجمعه بالزوجة في الحياة اليومية ".

 

وأكمل شوقي علام :" الحياة الزوجية قائمة على التعاون والتألف والمودة حتى في أحلك الظروف الزوجية ".

 

 ولفت شوقي علام :" يجب أن يتعاون الزوج والزوجة معا من إجل إنجاح الحياة الزوجية وفي مصلحة الأبناء ".

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