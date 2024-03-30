مفتي الجمهورية: مال المرأة مملوك لها وعلى الزوج الإنفاق عليها

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة والسكن والعلاقات البينية السهلة.

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مال الزوجة وراتبها يكون مملوك لها وإرادتها المالية مستقلة ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يكفيها"، مضيفا:" الزواج مبني في الإسلام على الإحسان والرحمة والسكن ".

واكمل شوقي علام :" الحياة الزوجية قائمة على التعاون والتألف والمودة حتى في أحلك الظروف الزوجية ويجب ان يتعاون الزوج والزوجة معا من اجل إنجاح الحياة الزوجية وفي مصلحة الأبناء ".