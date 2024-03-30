مفتي الجمهورية يعزي وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

توجه الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه الدكتور عاشور أحمد عاشور، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب المفتي عن خالص العزاء والمواساة لأسرة أ.د عاشور أحمد عاشور ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وطلابه ، سائلًا المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".