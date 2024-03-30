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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية: فتح مكة المكرمة يعتبر فتحا مبينا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن فتح مكة المكرمة يعتبر فتحا مبينا، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم.

 

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وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رسول الله كان يحب الذهاب إلى مكة المكرمة وكان يحب أن يؤمن أهل مكة والله طمأنه بالعودة إلى مكة مجددا ".

 

وأضاف شوقي علام :" منذ بداية الهجرة للرسول كان الله يطمئن الرسول بالعودة إلى مكة المكرمة مجددا بعد الخروج منها ".

 

وتابع شوقي علام :" عندما سنحت الفرصة للصلح عند عودة الرسول محمد إلى  مكة المكرمة  اتخذ هذا الطريق على الفور حقنا للدماء ".

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