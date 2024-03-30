مفتي الجمهورية: فتح مكة المكرمة يعتبر فتحا مبينا

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن فتح مكة المكرمة يعتبر فتحا مبينا، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم.

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رسول الله كان يحب الذهاب إلى مكة المكرمة وكان يحب أن يؤمن أهل مكة والله طمأنه بالعودة إلى مكة مجددا ".

وأضاف شوقي علام :" منذ بداية الهجرة للرسول كان الله يطمئن الرسول بالعودة إلى مكة المكرمة مجددا بعد الخروج منها ".

وتابع شوقي علام :" عندما سنحت الفرصة للصلح عند عودة الرسول محمد إلى مكة المكرمة اتخذ هذا الطريق على الفور حقنا للدماء ".