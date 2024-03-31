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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدون سابق إنذار الحلقة 6.. معاناة الطفل عمر مع السرطان ومفاجأة لآسر ياسين

بدون سابق انذار
بدون سابق انذار

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث بدأت بعودة عمر رفقة والديه مروان وليلى إلى المنزل ليكمل العلاج به بعد خروجه من المستشفى. 

وضمن أحداث الحلقة، وبعد عودة ليلى ومروان للمنزل تفاجئ ليلى مروان بطلبها الطلاق وتبرر ذلك بسبب شكه فيها بعد علمه أن عمر ليس ابنه بعد تحليل الـ DNA الذي أجراه، وكذلك أيضا بسبب تفتيشه في هاتفها المحمول ومعرفة كل من تحدثهم، غير أن مروان يرفض ذلك بسبب حالة عمر الصحية الغير مستقرة. 

 يخبر مروان شقيقه حسن بأن عمر ليس نجله ويحكي له تفاصيل ما عاشه خلال الأيام الماضية ليصدم حسن، وكذلك تخبر ليلى والدة مروان بما جرى لتنهار بالبكاء بعد معرفة أن ابنهم الحقيقي تم تبديله مع عمر بعد الولادة.

 

يعيشه الطفل عمر معاناة مع مرض السرطان ويظهر ذلك خلال حديثه مع والدته ليلى ومع ابن عمه زين، ليكشف له عن رأسه ليفاجئ زين بسقوط شعر عمر ويهون عليه بأن هذه هي أحدث صيحات الموضة حاليا في مشاعر راقية من الطفل زين تجاه ابن عمه المريض. 

 

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق انذار بذهاب مروان لمكتب صحة الإسماعيلية للبحث عن سجلات الحضانة في يوم مولد نجله عمر، وذلك ليعثر على نجله الحقيقي، والذي يشك في أنه تم تبديله في الحضانة عقب مولده بمدينة الإسماعيلية. 

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يفاجأ مروان باختفاء ورقة نجله من سجلات الحضانة، الأمر الذي يثير استغرابه ليقوم بمعرفة أسماء الممرضات اللاتي كن موجودات في هذا اليوم بالحضانة ليبحث وراءهم في سبب اختفاء الورقة.
 

تعقد الأمور بين حسن "شقيق مروان" وطليقته والتي تطالبه بواجباته تجاهها وتجاه أولادها بعدما تم الطلاق بين الثنائي ليجد حسن نفسه مطالب بالعديد من الالتزامات المادية فوق الديون التي عليه والقضية التي خرج منها بكفالة، بعد وفاة أحد العمال بمحله الخاص. 
 

المسلسل  من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

بدون سابق إنذار من بطولة  أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة  بسمة .


 

الأيام الماضية آسر ياسين الفنانة عائشة بن أحمد بدون سابق انذار عائشة بن احمد

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