مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21 .. هاجر السراج تقرر السفر دون علم والدها

شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من الأحداث وبدأت بمحاولة خطف كريم الدالي (محمد محمود عبدالعزيز) لأبنته حبيبة من المدرسة وذهبوا الى المنزل ليبعدها عن والدتها مي (حلا شيحة ) بهدف الضغط عليها والإستسلام لبيع المنزل لكنه يفشل فى ذلك الخطة وتذهب مي إلى منزله هو وزوجته سلمي (رشا مهدي) وتأخذ حبيبة.

شركة يحيي شاكر العقارية تستمر فى محاولات تطفيش أسرة مختار أبو المجد ليستسلموا لبيع المنزل ولكنه يتأقلم على الوضع.

شجار بين مادي (مايان السيد) ومروان (نور النبوي) بعد أن قابلت مختار وطلب منها الأبعاد عن ابنه مروان .

مني (هاجر السراج) تقرر أن تسافر إلى البعثة بعد رفض والدها وتترك له جواب لتخبره بأنها اتخذت القرار .

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.