مسلسل إمبراطورية م الحلقة 20 .. خالد النبوي يطلب من مايان السيد أن تترك مروان

شهدت الحلقة ال20 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث المثيرة ، بدأت الحلقة بطلب محمود (محمود حافظ) الزواج من نادية (نشوي مصطفي) .

ذهاب أحمد زميل مني (هاجر السراج) إلى نادية (نشوي مصطفي) لمحاولة إقناعها بزواجه من مني ولكنها ترفض .

نزاع بين مادي (مايان السيد) ومروان (نور النبوي) بعد أن شاهدته يمازح إحدي زميلاته فى الجامعة وترفض الكلام معه.

مختار أبو المجد (خالد النبوي) يطلب مقابلة مادي (مايان السيد) ويطلب منها أنها تبعد عن أبنه مروان (نور النبوي) بعد أن لاحظ تغيره بعد معرفتها.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.