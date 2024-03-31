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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسلسل لا ينتهي.. انهيار أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية دون إصابات

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار بالعطارين

انهارت أجزاء من عقار قديم بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، والعقار خال من السكان مكون من 4 طوابق، ولم يتسبب في إصابات بين المواطنين وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

محافظ الإسكندرية يوجه بتوسعة الطرق لتسهيل حركة المشاه والسيارات

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم العطارين يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار مكون من أربعة طوابق بشارع العطارين الرئيسي خال من السكان والتابع لحي وسط، دون إصابات بين المواطنين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها قوات الحماية المدنيه وحي وسط الى مكان البلاغ وجري وضع الحواجز الحديدية وغلق الشارع بالكامل والعمل تسهيل حركة المرور وسير السيارات  ،وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة و جري اخلائها منذ فترة طويلة ،تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاسكندرية الحماية المدنية الحواجز الحديدية التحقيقات الإجراءات اللازمة انهيار أجزاء من عقار تسهيل حركة المرور حركة المرور

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