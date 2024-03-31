الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط.. أحمد موسى عن هشام طلعت مصطفى: له بصمة كبيرة

أشاد الإعلامي أحمد موسى، برجل الأعمال هشام طلعت مصطفى؛ وذلك بعد اختياره من مجلة فوربس ضمن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2024.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "احتل هشام طلعت مصطفى المركز الأول إقليميا بالشرق الأوسط في المجال العقاري وفقا لمجلة فوربس؛ بسبب نجاحاته في مشروعات سكنية مثل مدينتي والرحاب ونور ودخوله في مشروع رأس الحكمة".

وأضاف: "مجموعة هشام طلعت مصطفى من المجموعات اللي متلاقيش فيها مشكلات سواء السوق المصري أو العربي"، مشيرا إلى أن هشام طلعت مصطفى يتابع كل تفاصيل المشروعات التابعة لمجموعته، مستشهدا بتصميم بوابة مدينتي الذي حصد جائزة كبرى.

وتابع: "مدينتي عبارة عن مدينة لا يوجد ورقة في الشارع ولا أمام أي منزل، ومليئة بالزرع والورود، فضلا عن وجود مول ومحلات براندات عالمية.

وأشار موسى إلى أن هناك آلاف فرص العمل التي تتيحها مشروعات مجموعة هشام طلعت مصطفى، وهذا سر نجاح عمل دؤوب على الأرض وتطوير هائل بمختلف المناطق، مؤكدا: "رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى له بصمة كبيرة، ولديه 15 فندقا، وأكثر من 5 آلاف غرفة فندقية".