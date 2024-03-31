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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. أحمد موسى :عمري ما أنسى ما فعله الرئيس السيسي لمصر وشكري: نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

أمير مرتضى منصور: نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر مضى فى الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل مثيرة عن مروان عطية نجم وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر قبل انتقاله للأهلى منذ فترة.

 

موقفي ثابت.. أحمد موسى :عمري ما أنسى ما فعله الرئيس السيسي لمصلحة مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي خاض تحديات كثيرة من أجل أمن ومستقبل الدولة المصرية .

 

أحمد موسى: القصور الرئاسية ملك للشعب المصري وليست باسم حاكم بعينه

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن استعدادات تأدية الرئيس السيسي لليمين الدستورية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.

 

خالد عباس : حفل تنصيب الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية افتتاح حقيقي لها

كشف خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، آخر استعدادات العاصمة لحفل تنصيب الرئيس السيسي يوم الثلاثاء المقبل.

 

ريم البارودي عن هجوم متابعيها على صورة الحجاب: "أنت مالك ألبس عريان ولا ملبسش"

علقت الفنانة ريم البارودي، على هجومها القوي على متابعيها بسبب انتقادهم لها لدى ارتدائها الحجاب في الكعبة، وسألتها بسمة وهبة: "بيقولوا إنك بتتكلمي مع المتابعين بتوعك لما بعنف لما بينتقدوكِ وبتغلطي فيهم".

 

مصادر: استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة غدا

كشف مصدر أمني مصري لقناة القاهرة الإخبارية عن استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل و حماس بالقاهرة غدا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

هدى المفتي تنهار وتسقط على الأرض في رامز جاب من الآخر.. فيديو

وقع الفنان أحمد مالك، والفنانة هدى المفتي، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت.

 

شكري: مصر والأردن وفرنسا يحذرون من خطورة شن إسرائيل عملية عسكرية برفح الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، :" تحدثنا في لقائنا مع وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فرنسا عن أهمية تواجد وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين .

 

شكري: مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو تصفية القضية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.

 

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